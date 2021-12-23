Німеччина і Франція закликали РФ дотримуватися припинення вогню на Донбасі

Уряди Німеччини та Франції закликали Росію дотримуватися відновлення повного припинення вогню на Донбасі. При цьому вони просять продовжити Україну і РФ обговорювати подальші кроки в гуманітарній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми закликаємо сторони дотримуватися режиму припинення вогню і продовжити обговорення подальших кроків у гуманітарній сфері, наприклад, відкриття пропускних пунктів і обмін затриманими, поряд з іншими висновками Паризького саміту 2019 року", - заявили в Міністерствах закордонних справ Німеччини і Франції.
Нагадаємо, вчора Тристороння контактна група домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що не сподівається на встановлення перемир'я до Різдва.