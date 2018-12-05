Германия и Франция привлекут Испанию к программе по разработке нового истребителя

Иллюстративное фото (ukdefencejournal.org.uk)

Соглашение будет подписано во время Международного авиакосмического салона Париж-Ле-Бурже в июне 2019 года

Германия и Франция согласились привлечь Испанию к программе по разработке нового истребителя (Future Combat Air System) в качестве полноправного партнера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Как сообщается, Испания попросила стать полноправным партнером. Ожидается, что соглашение будет подписано во время Международного авиакосмического салона Париж-Ле-Бурже в июне 2019 года.

"Нынешнее намерение заключается в подписании трехстороннего меморандума о взаимопонимании в кулуарах Парижского аэрокосмического салона Ле-Бурже в 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Иране запустили в массовое производство собственный истребитель четвертого поколения Kowsar. Истребитель Kowsar обладает новейшими возможностями маневрирования и может нести различное вооружение.

Ранее сообщалось, что американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке.

Отмечалось, что данная модель истребителя - единственная в линейке, способная совершать вертикальную посадку, ей также требуется минимальная для разбега дистанция.