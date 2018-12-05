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Німеччина і Франція залучать Іспанію до програми з розробки нового винищувача

Новини » Телеком & IT    05.12.2018 - 22:59
Німеччина і Франція залучать Іспанію до програми з розробки нового винищувача
Ілюстративне фото (ukdefencejournal.org.uk)

Угода буде підписана під час Міжнародного авіакосмічного салону Париж-Ле-Бурже у червні 2019 року

Німеччина і Франція погодилися залучити Іспанію до програми з розробки нового винищувача (Future Combat Air System) в якості повноправного партнера. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на джерело в уряді Німеччини.

Як повідомляється, Іспанія попросила стати повноправним партнером. Очікується, що угода буде підписана під час Міжнародного авіакосмічного салону Париж-Ле-Бурже у червні 2019 року.

"Нинішній намір полягає в підписанні тристороннього меморандуму про взаєморозуміння в кулуарах Паризького аерокосмічного салону Ле-Бурже у 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Ірані запустили в масове виробництво власноий винищувач четвертого покоління Kowsar. Винищувач Kowsar володіє новітніми можливостями маневрування і може нести різне озброєння.

Раніше повідомлялося, що американський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-35B завдав перші у своїй історії авіаудари в реальній бойовій обстановці.

Зазначалося, що дана модель винищувача - єдина в лінійці, здатна здійснювати вертикальну посадку, їй також потрібна мінімальна для розбігу дистанція.

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