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Иран запустил в производство истребитель Kowsar

Новости » Политика    04.11.2018 - 05:52
Фото: на производстве нового истребителя (Press TV)
Фото: на производстве нового истребителя (Press TV)

Вскоре новые самолеты должны поступить в ВВС Ирана

В Иране запустили в массовое производство собственный истребитель четвертого поколения Kowsar. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Назначение нового самолета - логистическая поддержка наземных операций.

"Вскоре будет произведено необходимое количество таких самолетов, и они поступят в Военно-воздушные силы", - заявил министр обороны Ирана Амир Хатами на церемонии запуска производственной линии.

Как отмечает телеканал, истребитель Kowsar обладает новейшими возможностями маневрирования и может нести различное вооружение.

Иран впервые представил новый истребитель в августе, тогда на его тестовом полете присутствовал президент страны Хасан Рухани.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что власти США, как и раньше, открыты к заключению нового широкого соглашения с Ираном, и призвал власти Тегерана сделать "четкий выбор" - "либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжить путь к экономической катастрофе".

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