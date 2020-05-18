Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики ЕС

Фото: Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон (bundesregierung. de)

Объем фонда восстановления экономики ЕС составит 500 млрд евро

Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики Европейского Союза. Фонд восстановления европейской экономики общим объемом должен составлять 500 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию канцлера Германии Ангелы Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По предварительным данным, по итогам пресс-конференции лидеры государств должны были опубликовать совместную декларацию, представляющую "франко-французскую" инициативу.

Напомним, президент Франции и канцлер Германии сегодня проводят общую пресс-конференцию. Ожидалось, что по итогам пресс-конференции лидеры государств опубликуют совместную декларацию, представляющую совместную инициативу.

Ранее сообщалось, что в начале мая Еврокомиссия предоставила подробный экономический прогноз на 2020 год. В документе говорится, что пандемия коронавируса представляет собой серьезный шок для мировой экономики и экономики ЕС с очень серьезными социально-экономическими последствиями. В частности, экономика еврозоны может сократится на рекордные 7,7% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, Еврокомиссии обнародовала план открытия границ и туризма в ЕС. Рекомендации направлены на то, чтобы дать возможность людям свободно перемещаться в рамках Евросоюза, а также помочь туристическому сектору начать восстанавливаться после пандемии коронавируса.

Автор: Виталина Благодатова