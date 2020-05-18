Німеччина і Франція пропонують створити фонд відновлення економіки ЄС

Фото: Ангела Меркель та Емманюель Макрон (bundesregierung. de)

Обсяг фонду відновлення економіки ЄС складе 500 млрд євро

Франція і Німеччина пропонують створити фонд відновлення економіки Європейського Союзу. Фонд відновлення європейської економіки загальним обсягом повинен складати 500 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію канцлера Німеччини Ангели Меркель після переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

За попередніми даними, за підсумками прес-конференції лідери держав повинні були опублікувати спільну декларацію, що представляє "франко-французьку ініціативу.

Нагадаємо, президент Франції та канцлер Німеччини сьогодні проводять спільну прес-конференцію. Очікувалося, що за підсумками прес-конференції лідери держав оприлюднять спільну декларацію, що представляє спільну ініціативу.

Раніше повідомлялося, що на початку травня Єврокомісія надала детальний економічний прогноз на 2020 рік. У документі йдеться, що пандемія коронавірусу являє собою серйозний шок для світової економіки та економіки ЄС з дуже серйозними соціально-економічними наслідками. Зокрема, економіка єврозони може скоротиться на рекордні 7,7% в 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Єврокомісії оприлюднила план відкриття кордонів і туризму в ЄС. Рекомендації спрямовані на те, щоб дати можливість людям вільно переміщатися в межах Євросоюзу, а також допомогти туристичному сектору почати відновлюватися після пандемії коронавірусу.

Автор: Виталина Благодатова