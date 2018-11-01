ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Німеччина і Франція звинуватила РФ в причетності до зникнення безпілотника ОБСЄ на Донбасі

Новини » Політика    01.11.2018 - 19:59
Фото: безпілотник ОБСЄ (osce.org)
Фото: безпілотник ОБСЄ (osce.org)

РФ і підтримувані нею сепаратисти несуть відповідальність за знищення безпілотника

Німеччина і Франція звинуватили Росію і бойовиків у причетності до зникнення безпілотника спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Інформація, зібрана спостережною місією, свідчить про те, що Російська Федерація і підтримувані нею сепаратисти несуть відповідальність за знищення безпілотника", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 28 жовтня в Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник. Безпілотник виявив зенітний ракетний комплекс 9К33 "Оса". Після цього БПЛА був відправлений у бік Сауровки. Крім того, протягом 35 хвилин польоту в районах Сауровки і Нижнекрынского відзначалися перешкоди, за оцінкою, внаслідок глушіння. Безпілотник не повернувся до наземного пункту управління і вважається загубленим.

Пізніше в ОБСЄ заявили, що уламки зниклого безпілотника на Донбасі так і не вдалося знайти.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС Етерінгтон займе посаду заступника голови СММ ОБСЄ в Україні
Новини України ОБСЄФранціяДонбасГерманиябеспилотник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся