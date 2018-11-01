Німеччина і Франція звинуватила РФ в причетності до зникнення безпілотника ОБСЄ на Донбасі

Фото: безпілотник ОБСЄ (osce.org)

РФ і підтримувані нею сепаратисти несуть відповідальність за знищення безпілотника

Німеччина і Франція звинуватили Росію і бойовиків у причетності до зникнення безпілотника спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Інформація, зібрана спостережною місією, свідчить про те, що Російська Федерація і підтримувані нею сепаратисти несуть відповідальність за знищення безпілотника", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 28 жовтня в Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник. Безпілотник виявив зенітний ракетний комплекс 9К33 "Оса". Після цього БПЛА був відправлений у бік Сауровки. Крім того, протягом 35 хвилин польоту в районах Сауровки і Нижнекрынского відзначалися перешкоди, за оцінкою, внаслідок глушіння. Безпілотник не повернувся до наземного пункту управління і вважається загубленим.

Пізніше в ОБСЄ заявили, що уламки зниклого безпілотника на Донбасі так і не вдалося знайти.