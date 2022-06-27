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Германия и Франция должны представлять ЕС на мирных переговорах по Украине, - премьер Испании

Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (lamoncloa gob es)
Автор: Валерия Полищук

Германия и Франция должны представлять Европейский союз на мирный переговоров по Украине, когда придет время.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью La Vanguardia.

"Мы всегда выступали за открытый диалог с Владимиром Путиным. Испания чувствует себя представленной в этом отношении Германией и Францией, и мы считаем, что когда придет время для мирных переговоров, именно эти две великие страны должны представлять Европу", - заявил он.

При этом Санчес подчеркнул, что единство и санкции должны сохраняться до тех пор, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю.

"Мы с самого начала утверждали, что экономические санкции против Путина и его олигархов должны сохраняться до тех пор, пока последний российский солдат не покинет чужую страну", - резюмировал испанский премьер.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в переговорах с РФ сама определит, что для нее является приемлемым.

Кроме того, ранее глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Киев сможет вернуться к переговорам с Россией только после укрепления позиции на линии фронта. Предположительно, это может случиться до конца августа.

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