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Германия, Франция и Британия призвали Иран отменить решения по ядерной сделке

Новости » Политика    14.07.2019 - 20:30
Германия, Франция и Британия призвали Иран отменить решения по ядерной сделке
Иллюстративное фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Германия, Франция и Великобритания поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий

Германия, Франция и Великобритания поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте правительства Германии.

Согласно обнародованному тексту, Германия, Франция и Великобритания еще в 2018 году выразили сожаление в связи с выходом США из соглашения и введением американских санкций против Ирана, несмотря на то, что Тегеран выполнял свои обязательства по договору.

Напомним, ранее сообщалось, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

РБК-Украина сообщало, что глава МИД Ирана Мухаммад аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он добавил, что Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США.

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