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Німеччина, Франція і Великобританія закликали Іран скасувати рішення щодо ядерної угоди

Новини » Політика    14.07.2019 - 20:30
Німеччина, Франція і Великобританія закликали Іран скасувати рішення щодо ядерної угоди
Ілюстративне фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Німеччина, Франція і Великобританія підтримують Спільний комплексний план дій

Німеччина, Франція і Великобританія підтримують Спільний комплексний план дій (СВПД), але його збереження залежить від повного дотримання Іраном своїх зобов'язань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковане на сайті уряду Німеччини.

Відповідно до оприлюдненого тексту, Німеччина, Франція і Великобританія ще в 2018 році висловили співчуття у зв'язку з виходом США з угоди і введенням американських санкцій проти Ірану, незважаючи на те, що Тегеран виконував свої зобов'язання за договором.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Ірану Мохаммад аль-Хакім заявив, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Він додав, що Багдад не вважає "економічну блокаду" Ірану плідною, натякнувши на антиіранські санкції США.

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