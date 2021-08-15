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Германия эвакуировала посольство в Кабуле и закрыла его

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Кабул, Воскресенье 15 августа 2021 15:55
Германия эвакуировала посольство в Кабуле и закрыла его Фото: Германия закрыла посольство в Кабуле (фото flickr.com/fdecomite)
Автор: Дмитрий Левицкий

Германия эвакуировала свое посольство в Кабуле, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан". Около 20 сотрудников посольства и полицейских, которые обеспечивали их безопасность, эвакуировали в аэропорт возле столицы Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabiya и Der Spiegel.

Эвакуация дипломатов произошла вдвое быстрее, чем планировалось изначально.

Персонал немецкого посольства должны сегодня забрать из Афганистана с помощью военных самолетов А400М и А310.

Германия закрывает свое посольство в Афганистане после эвакуации дипломатов.

Напомним, изначально планировалось, что Германия лишь сократит количество своего дипломатического персонала в Афганистане.

Как известно, талибы окружили последний подконтрольный афганскому правительству город - столицу Кабул. Однако в город боевики не вошли, потому что правительство согласилось на мирную передачу власти.

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Германия Кабул Афганистан
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