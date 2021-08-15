Німеччина евакуювала посольство в Кабулі і закрила його
Німеччина евакуювала своє посольство в Кабулі, який перебуває в оточенні бойовиків радикального руху "Талібан". Близько 20 співробітників посольства та поліцейських, які забезпечували їх безпеку, евакуювали в аеропорт біля столиці Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabiya та Der Spiegel.
Евакуація дипломатів відбулася вдвічі швидше, ніж планувалося спочатку.
Персонал німецького посольства мають сьогодні забрати з Афганістану за допомогою військових літаків А400М та А310.
Німеччина закриває своє посольство в Афганістані після евакуації дипломатів.
Нагадаємо, спочатку планувалося, що Німеччина лише скоротить кількість свого дипломатичного персоналу в Афганістані.
Як відомо, таліби оточили останнє підконтрольне афганському уряду місто - столицю Кабул. Однак у місто бойовики не увійшли, бо уряд погодився на мирну передачу влади.