ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина евакуювала посольство в Кабулі і закрила його

Новость на русском →
Кабул, Неділя 15 серпня 2021 15:55
Німеччина евакуювала посольство в Кабулі і закрила його Фото: Німеччина закрила посольство в Кабулі (flickr.com/fdecomite)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина евакуювала своє посольство в Кабулі, який перебуває в оточенні бойовиків радикального руху "Талібан". Близько 20 співробітників посольства та поліцейських, які забезпечували їх безпеку, евакуювали в аеропорт біля столиці Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabiya та Der Spiegel.

Евакуація дипломатів відбулася вдвічі швидше, ніж планувалося спочатку.

Персонал німецького посольства мають сьогодні забрати з Афганістану за допомогою військових літаків А400М та А310.

Німеччина закриває своє посольство в Афганістані після евакуації дипломатів.

Нагадаємо, спочатку планувалося, що Німеччина лише скоротить кількість свого дипломатичного персоналу в Афганістані.

Як відомо, таліби оточили останнє підконтрольне афганському уряду місто - столицю Кабул. Однак у місто бойовики не увійшли, бо уряд погодився на мирну передачу влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Кабул Афганистан
NEWS
Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч
Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень