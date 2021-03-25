UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Германия экстрадировала в Россию подозреваемого в мошенничестве украинца

Автор: РБК-Украина

Германия экстрадировала в Россию гражданина Украины Виталия Почепу, которого российские правоохранительные органы подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он незаконно завладел крупной суммой денег.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

Сообщается, что немецкая сторона удовлетворила запрос на экстрадицию Почепы.

"Он обвиняется в том, что в марте 2018 года в Москве, действуя в составе организованной преступной группы, мошенническим путем совершил хищение денежных средств ООО "АлкоПро"", - говорится в сообщении.

После украинец скрывался Германии и был объявлен Россией в международный розыск. В сентябре 2019 года немецкое бюро Интерпола сообщило о его задержании.

Напомним, в 2017 году Германия экстрадировала в РФ подозреваемого в мошенничестве гражданина Украины Андрея Залогу.

Осенью 2019 года в Польше по запросу России задержали украинского добровольца и ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура. Однако украинской стороне удалось вернуть его на родину и предотвратить экстрадицию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияГерманияэкстрадицияукраинец
Читайте также
Украина может запросить экстрадицию Януковича
Прогноз погоды