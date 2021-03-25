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Німеччина екстрадувала в Росію підозрюваного в шахрайстві українця

Автор: РБК-Україна

Німеччина екстрадувала в Росію громадянина України Віталія Почепу, якого російські правоохоронні органи підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, він незаконно заволодів великою сумою грошей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури Росії.

Повідомляється, що німецька сторона задовольнила запит на екстрадицію Почепи.

"Він звинувачується в тому, що в березні 2018 року в Москві, діючи у складі організованої злочинної групи, шахрайським шляхом здійснив розкрадання грошових коштів ТОВ "АлкоПро"", - йдеться в повідомленні.

Після українець переховувався Німеччини і був оголошений Росією в міжнародний розшук. У вересні 2019 року німецьке бюро Інтерполу повідомило про його затримання.

Нагадаємо, в 2017 році Німеччина екстрадувала в РФ підозрюваного в шахрайстві громадянина України Андрія Залогу.

Восени 2019 року в Польщі за запитом Росії затримали українського добровольця і ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура. Однак українській стороні вдалося повернути його на батьківщину і попередити екстрадицію.

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