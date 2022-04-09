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Германия достигла предела в поставках оружия Украине из собственных запасов, - Минобороны

Новина українською →
Берлин, Суббота 09 апреля 2022 11:16
Германия достигла предела в поставках оружия Украине из собственных запасов, - Минобороны Фото: Германия достигла предела в поставках оружия Украине из собственных запасов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Немецкий Бундесвер достиг предела в запасах оружия, которое можно было бы передать Украине. Однако Берлин не исключает вариант с поставками непосредственно от предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт изданию Augsburger Allgemeine.

"Конечно, мы призваны поддержать Украину в ее смелой борьбе. С поставками со складов Бундесвера, я должен честно сказать, что мы достигли предела. Потому что силы должны оставаться в состоянии обеспечить национальную оборону и оборону Альянса", - сказала Ламбрехт.

При этом она подчеркнула, что Германия не будет переставать поддерживать Украину, отметив, что для этого есть и другой путь поставок.

"Однако, это не значит, что мы не можем сделать больше для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую. Исходя из этого мы постоянно координируем свои действия с Украиной", - резюмировала Ламбрехт.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Бундесвер помогает Украине оружием из собственных запасов. Он заверил, что Берлин продолжит и дальше поддерживать Киев.

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