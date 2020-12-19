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Германия дополнительно закупит 30 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Германия планирует закупить дополнительно 30 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и Biontech. Всего от этого производителя получат почти 86 миллионов доз.

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Об этом сообщает Bild.

Ранее по линии Евросоюза Германия гарантировала себе 55,8 миллиона доз именно этой разработки и с учетом покупки еще 30 млн доз отдельно страна получит 85,8 миллиона доз.

Кроме этого, 50,5 миллиона доз вакцины от COVID Германия получит от разработчика Moderna, которая в пятницу была одобрена для использования в Соединенных Штатах.

Также Германия планирует закупить еще десятки миллионов доз от других разработчиков, среди которых AstraZeneca, CureVac и Johnson & Johnson.

Прививочная кампания в Германии, как и во всем Евросоюзе, должна начаться 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам ( может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании

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