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Німеччина додатково закупить 30 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

Німеччина планує закупити додатково 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу розробки Pfizer і Biontech. Найбільше від цього виробника отримають майже 86 мільйонів доз.

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Про це повідомляє Bild.

Раніше по лінії Євросоюзу Німеччина гарантувала собі 55,8 мільйона доз саме цієї розробки і з урахуванням придбання ще 30 млн доз окремо країна отримає 85,8 мільйони доз.

Крім цього, 50,5 мільйона доз вакцини від COVID Німеччина отримає від розробника Moderna, яка в п'ятницю була схвалена для використання у Сполучених Штатах.

Також Німеччина планує закупити ще десятки мільйонів доз від інших розробників, серед яких AstraZeneca, CureVac і Johnson & Johnson.

Прищеплювальна кампанія в Німеччині, як і у всьому Євросоюзі, має розпочатися 27 грудня.

Раніше повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів ( може схвалити вакцину від коронавіруса mRNA-1273 компанії

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