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Германия должна объяснить России, что "Северный поток-2" не заработает до марта, - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия должна разъяснить России, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен до марта 2022 года. Москва должна использовать существующие маршруты для увеличения поставок в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего советника Госдепа США Амоса Хохштейна.

По его словам, до марта 2022 года завершение сертификации газопровода "Северный поток-2" маловероятна и Германия должна это объяснить России. Хохштейн отметил, что немецкий регулятор процесс утверждения трубопровода закончит не раньше января следующего.

"Тогда у него будет два месяца на то, чтобы Европейская комиссия вынесла заключение о законности и том факте, что трубопровод соответствует Третьему энергетическому пакету и газовой директиве, на что потребуется еще два месяца", - добавил представитель Госдепартамента.

Он подчеркнул, что таким образом до марта поставки газа по "Северному потоку-2" не обсуждаются. И как только это станет понятно, уточнил Хохштейн, нужно перейти к следующему этапу переговоров об увеличении поставок в Европу на эту зиму по существующим маршрутам.

Напомним, Хохштейн также отметил, что если у России есть газ для увеличения поставок по "Северному потоку-2", то она должна это сделать сейчас через действующие маршруты.

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Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияГерманияСеверный поток-2