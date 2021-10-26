Німеччина повинна пояснити Росії, що "Північний потік-2" не запрацює до березня, - Держдеп

Німеччина повинна роз'яснити Росії, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущений до березня 2022 року. Москва повинна використовувати існуючі маршрути для збільшення постачання до Європи.

За його словами, до березня 2022 року завершення сертифікації газопроводу "Північний потік-2" малоймовірна і Німеччина повинна це пояснити Росії. Хохштейн зазначив, що німецький регулятор процес затвердження трубопроводу закінчить не раніше січня наступного.

"Тоді у нього буде два місяці на те, щоб Європейська комісія винесла висновок про законність і той факт, що трубопровід відповідає Третьому енергетичному пакету і газовій директиві, на що буде потрібно ще два місяці", - додав представник Держдепартаменту.

Він підкреслив, що таким чином до березня постачання газу по "Північному потоку-2" не обговорюються. І як тільки це стане зрозуміло, уточнив Хохштейн, потрібно перейти до наступного етапу переговорів про збільшення постачання в Європу на цю зиму за існуючими маршрутами.