Германия договорилась в Катаром о долгосрочном партнерстве для отказа от российского газа

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Германию, и министр экономики Германии Роберт Хабек выступил с рядом инициатив, направленных на уменьшение энергетической зависимости Германии от России после ее вторжения в Украину.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани принял Хабека в воскресенье, и они обсудили пути укрепления двусторонних отношений, особенно в энергетическом секторе, говорится в заявлении Катара.

Представитель министерства экономики Германии в Берлине подтвердил, что сделка была заключена.

"Компании, которые приехали в Катар вместе с (Хабеком), теперь вступят в переговоры по контракту с катарской стороной", - сказал представитель.

Хабек также встретился с государственным министром Катара по вопросам энергетики Саадом Шеридой аль-Кааби в Дохе, где они обсудили энергетические отношения и сотрудничество между Катаром, одним из крупнейших экспортеров природного газа в мире, и Германией, а также пути их улучшения, говорится в заявлении.