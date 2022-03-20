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Германия договорилась в Катаром о долгосрочном партнерстве для отказа от российского газа

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. Крупнейшая экономика Европы стремится стать менее зависимой от российских источников энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Германию, и министр экономики Германии Роберт Хабек выступил с рядом инициатив, направленных на уменьшение энергетической зависимости Германии от России после ее вторжения в Украину.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани принял Хабека в воскресенье, и они обсудили пути укрепления двусторонних отношений, особенно в энергетическом секторе, говорится в заявлении Катара.

Представитель министерства экономики Германии в Берлине подтвердил, что сделка была заключена.

"Компании, которые приехали в Катар вместе с (Хабеком), теперь вступят в переговоры по контракту с катарской стороной", - сказал представитель.

Хабек также встретился с государственным министром Катара по вопросам энергетики Саадом Шеридой аль-Кааби в Дохе, где они обсудили энергетические отношения и сотрудничество между Катаром, одним из крупнейших экспортеров природного газа в мире, и Германией, а также пути их улучшения, говорится в заявлении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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