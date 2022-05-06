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Німеччина і Чехія посилюють оборонне співпрацю для підтримки України

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Берлін, П'ятниця 06 травня 2022 05:52
Німеччина і Чехія посилюють оборонне співпрацю для підтримки України Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина і Чехія продовжать надавати Україні допомогу в її боротьбі з російським агресором. У тому числі надаючи необхідні озброєння через загальні проєкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Шольца з чеським колегою Петром Фіалою.

Одночасно сторони працюють над подальшим зміцненням власної обороноздатності як на національному рівні, так і в рамках НАТО і ЄС. Важливою віхою цього шляху стане червневий саміт НАТО в Мадриді.

"Ми запланували тісну співпрацю, особливо, коли мова йде про підтримку України зброєю. Чехія може надати зброю російського виробництва, яка буде безпосередньо корисна для України. Ми можемо допомогти Чеській армії зберегти необхідну силу. Ми називаємо це кільцевим обміном", - заявив Шольц.

Прийняття стратегічної концепції зробить НАТО придатним для майбутнього, впевнений німецький канцлер. Що стосується зміцнення обороноздатності ЄС, зараз вивчаються питання, які сфери ефективніше для інвестування.

Раніше ми повідомляли, що Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні і вивести війська.

Також ми писали, що Шольц назвав умову для зняття з Росії санкцій.

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