Германия будет выступать за продление санкций против РФ, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ослабить санкции против РФ Германия может тогда, когда будут выполнены минские соглашения

Германия будет выступать за продление санкций против Российской Федерации (РФ) до того времени, пока не будут выполнены Минские договоренности. Об этом сазала канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель во время встречи с президентом Петром Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Канцлер отметила, что минские договоренности на Донбассе не соблюдаются Россией.

"К сожалению, сейчас так, что на пресс-конференции было также сказано, что Минские договоренности не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени является отход назад. То есть, Германия будет выступать также за продление этих санкций", - сказала Меркель.

Она также отметила, что вопрос смягчения санкций в отношении России обсуждалось исключительно в случае прогресса в выполнении минских соглашений для достижения мира.

Петр Порошенко в свою очередь выразил канцлеру благодарность за то, что Германия посодействовала в подписании минских договоренностей ради достижения мира.

"Именно Минские договоренности вошли к решениям Совета безопасности ООН, вошли к позициям, которые требуют их выполнения. И за невыполнение Минских договоренностей Европейский союз ввел санкции. И продолжает их, не как инструмент какого-либо давления или привлечения к ответственности, а как мотивацию сесть за круглый стол и обеспечить вывод российских войск с украинской территории", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, во время визита в Украину 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель заявила о безальтернативность минских соглашений.