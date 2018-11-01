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Німеччина виступатиме за продовження санкцій проти РФ, - Меркель

Новини » Політика    01.11.2018 - 18:53
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна/Віталій Носач)

Послабити санкції проти РФ Нічеччина може тоді, коли будуть виконані мінські угоди

Німеччина виступатиме за продовження санкцій проти Російської Федерації (РФ) до того часу, поки не будуть виконані Мінські домовленості. Про це сазала канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель під час зустрічі з президентом Петром Порошенко, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Канцлер зауважила, що мінські домовленості на Донбасі не дотримуються Росією.

"На жаль, зараз так, що на прес-конференції було також сказано, що Мінські домовленості не дотримуються. Якщо щось і відбувається, то тільки по міліметру вперед, але час від часу є відхід назад. Тобто, Німеччина буде виступати також за продовження цих санкцій", - сказала Меркель.

Вона також зауважила, що питання пом’якшення санкцій щодо Росії обговорювалося виключно у випадку прогресу у виконанні мінських угод задля досягнення миру.

 

Петро Порошенко у свою чергу висловив канцлеру вдячність за те, що Німеччина сприяла підписанню мінських домовленостей задля досягнення миру.

"Саме Мінські домовленості увійшли до рішень Ради безпеки ООН, увійшли до позицій, які вимагають їх виконання. І за невиконання Мінських домовленостей Європейський союз запровадив санкції. І продовжує їх, не як інструмент якогось тиску чи притягнення до відповідальності, а як мотивацію сісти за круглий стіл і забезпечити вивід російських військ з української території", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, під час візиту до України 1 листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про безальтернативність мінських угод

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