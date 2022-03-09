Німеччина не відправлятиме військові літаки в Україну, - Шольц

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина точно не буде відправляти військові літаки в Україну. Про це він заявив після того, як США відхилили пропозицію Польщі про передачу літаків МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми надали всі види оборонних матеріалів і відправили зброю, про яку ми Вам говорили, але вірно і те, що ми повинні дуже ретельно обміркувати, що ми робимо конкретно, і, безумовно, військові літаки не є частиною цього", - заявив Шольц.

Відповідаючи на питання про те, чи виступає Німеччина категорично проти заборони на імпорт російських енергоносіїв, Шольц заявив, що вже кілька місяців працює над зниженням залежності країни від імпорту викопного палива.

"Є багато технічних питань, які необхідно вирішити", - сказав він.