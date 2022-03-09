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Німеччина не відправлятиме військові літаки в Україну, - Шольц

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Берлін, Середа 09 березня 2022 16:04
Німеччина не відправлятиме військові літаки в Україну, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина точно не буде відправляти військові літаки в Україну. Про це він заявив після того, як США відхилили пропозицію Польщі про передачу літаків МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми надали всі види оборонних матеріалів і відправили зброю, про яку ми Вам говорили, але вірно і те, що ми повинні дуже ретельно обміркувати, що ми робимо конкретно, і, безумовно, військові літаки не є частиною цього", - заявив Шольц.

Відповідаючи на питання про те, чи виступає Німеччина категорично проти заборони на імпорт російських енергоносіїв, Шольц заявив, що вже кілька місяців працює над зниженням залежності країни від імпорту викопного палива.

"Є багато технічних питань, які необхідно вирішити", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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