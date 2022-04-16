UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины

Фото: украинские беженцы (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Германия не намерена ограничивать численность принимаемых беженцев из Украины. Страна готова принять каждого желающего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга для RND.

По его словам, на сегодня в Германию приезжают примерно 2500 украинских беженцев в день по сравнению с примерно 8200 в начале российского вторжения.

"Однако мы сохраняем логистические и транспортные структуры, потому что не можем предсказать ход войны и в любой момент можем столкнуться с увеличением числа беженцев. Мы должны ожидать дальнейшей эскалации и быть готовыми. Нуждающиеся в Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии", - отметил Виссинг.

Он также ответил на вопрос, есть предел тому, сколько Германия может принять беженцев.

"Этот вопрос не возникает. Германия не может и не будет отвергать беженцев из Украины", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония обеспечит не менее 10 авиарейсов с гуманитарной помощью для украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГерманияБеженцы