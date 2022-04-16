Німеччина не обмежуватиме прийом біженців з України

За його словами, на сьогодні до Німеччини приїжджають приблизно 2500 українських біженців на день порівняно з приблизно 8200 на початку російського вторгнення.

"Однак ми зберігаємо логістичні та транспортні структури, тому що не можемо передбачити хід війни і в будь-який момент можемо зіткнутися зі збільшенням числа біженців. Ми повинні очікувати подальшої ескалації і бути готовими. Нужденні в Україні повинні мати можливість знайти притулок у Німеччині", - зазначив Віссінг.

Він також відповів на питання, чи є межа того, скільки Німеччина може прийняти біженців.

"Це питання не виникає. Німеччина не може і не буде відмовляти біженцям з України", - додав міністр.