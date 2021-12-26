Германия больше чем США сомневается, что Россия хочет напасть на Украину, - Reuters

Германия и Соединенные Штаты по-разному оценивают риски вторжения России в Украину. Так, в Берлине превалирует сомнение, что РФ вообще не собирается нападать на Украину
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Два правительственных источника издания на условиях анонимности сообщили, что Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия действительно хочет напасть на Украину, и стремится к деэскалации напряженности.
При этом критики обвиняют Германию в приязни к президента РФ Владимиру Путину из-за ее потребности в российском газе, нападая на строительство газопровода "Северный поток-2" между странами в обход Украины.
Берлин утверждает, что "Северный поток-2" не является политическим проектом и будет лишь одним из нескольких трубопроводов, транспортирующих российский газ в Европу.
"Целью немецкой стороны остается достижение скорейшего возобновления нормандского формата", - сказал источник в правительстве Германии, имея в виду многосторонние переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией.
Напомним, США пригрозили России на фоне угрозы вторжения в Украину.
Кроме того, по данным опроса КМИС, в декабре 2021 года 49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Полагают, что вторжения не будет 41,4% опрошенных.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.