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Германия блокирует пакет помощи для Украины на миллиарды долларов, - ОП

Фото: Советник главы ОП Игорь Жовка (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Германия и еще некоторые государства-члены ЕС блокируют выделение второго транша макрофинансовой помощи для Украины. Речь идет о 8 миллиардах евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса Президента Игоря Жовквы.

По его словам, Украина получила 1 миллиард евро из тех 9 миллиардов макрофинансовой помощи, которая была одобрена всеми лидерами государств ЕС. Дважды Европейский совет подтверждал это решение.

"Ожидаем получения еще 8 миллиардов евро. К сожалению, некоторые государства Европейского Союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами", - добавил Жовква.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера Франции Эммануэля Макрона помочь с разблокированием макрофинансовой помощи на 9 миллиардов евро для нашего государства.

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