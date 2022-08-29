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Германия в ближайшие недели отправит в Украину новейшее оружие, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия в ближайшие недели отправит Киеву новейшее оружие. Берлин также может взять на себя ответственность по обеспечению Украины отдельными видами вооружения.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Германия будет поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется. В ближайшие недели Берлин отправит Киеву новейшее оружие", - отметил Шольц.

По словам канцлера, помимо отправки в Украину радиолокационных систем и беспилотников, Германия может взять на себя особую ответственность в плане наращивания потенциала артиллерии и современных систем противовоздушной обороны Украины.

Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России. Берлин не хочет, чтобы война переросла в совсем другой конфликт.

Напомним, Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу сухпайков.

До этого Германия передала Украине первые три зенитные самоходные установки Gepard. Также ВСУ получили несколько тысяч боеприпасов к ним.

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