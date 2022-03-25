Германия, Австрия и Венгрия против остановки импорта энергоресурсов РФ, - Моравецкий

"Польша решительно подчеркивала необходимость ограничения торговли углеводородами, т.е. торговли нефтью, газом и углем с Россией. Я считаю, что наш голос был самым сильным в этом отношении", - отметил Моравецкий.

Но, по его словам, некоторые страны выступают против.

"К сожалению, большие страны, в частности, Германия, и некоторые маленькие, такие как Австрия или Венгрия, более сдержаны, воздерживаются от требований порвать с здесь и сейчас, и как можно скорее прекратить торговлю с Россией", - добавил польский премьер.