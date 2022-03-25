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Германия, Австрия и Венгрия против остановки импорта энергоресурсов РФ, - Моравецкий

Фото: польский премьер Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

На сегодня такие европейские страны как Германия, Австрия и Венгрия выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на необходимости эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat.

"Польша решительно подчеркивала необходимость ограничения торговли углеводородами, т.е. торговли нефтью, газом и углем с Россией. Я считаю, что наш голос был самым сильным в этом отношении", - отметил Моравецкий.

Но, по его словам, некоторые страны выступают против.

"К сожалению, большие страны, в частности, Германия, и некоторые маленькие, такие как Австрия или Венгрия, более сдержаны, воздерживаются от требований порвать с здесь и сейчас, и как можно скорее прекратить торговлю с Россией", - добавил польский премьер.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис исключил возможность эмбарго на российские энергоресурсы, поскольку многие страны полностью от них зависят.

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