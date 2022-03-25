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"Есть зависимые страны". Румыния против энергетических санкции ЕС в отношении России

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Бухарест, Пятница 25 марта 2022 10:48
"Есть зависимые страны". Румыния против энергетических санкции ЕС в отношении России Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (flickr com eppofficial)
Автор: Артем Горовенко

Президент Румынии Клаус Йоханнис исключает возможность введения энергетических санкций ЕС против России. В частности, эмбарго на импорт газа и нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Capital.

По его словам, Евросоюз всегда придерживается принципа, что санкции против России в первую очередь должны наносить ущерб ей, а не странам ЕС.

"Конечно, были всевозможные обсуждения, о плюсах и минусах. Дело в том, что конкретного предложения по пакету энергетических санкций не поступало. Но мы прекрасно знаем, что в Европейском союзе есть страны, которые относительно мало зависят от российского газа или нефти, но есть страны, которые почти полностью зависят от них, и тогда понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально", - подчеркнул Йоханнис.

Напомним, ранее немецкий министр экономики Роберт Хабек заявил, что Германия не готова вводить эмбарго на российскую нефть, газ и уголь.

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