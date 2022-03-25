"Есть зависимые страны". Румыния против энергетических санкции ЕС в отношении России
Президент Румынии Клаус Йоханнис исключает возможность введения энергетических санкций ЕС против России. В частности, эмбарго на импорт газа и нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Capital.
По его словам, Евросоюз всегда придерживается принципа, что санкции против России в первую очередь должны наносить ущерб ей, а не странам ЕС.
"Конечно, были всевозможные обсуждения, о плюсах и минусах. Дело в том, что конкретного предложения по пакету энергетических санкций не поступало. Но мы прекрасно знаем, что в Европейском союзе есть страны, которые относительно мало зависят от российского газа или нефти, но есть страны, которые почти полностью зависят от них, и тогда понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально", - подчеркнул Йоханнис.
Напомним, ранее немецкий министр экономики Роберт Хабек заявил, что Германия не готова вводить эмбарго на российскую нефть, газ и уголь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.