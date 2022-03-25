Німеччина, Австрія та Угорщина проти зупинки імпорту енергоресурсів РФ, - Моравецький

"Польща рішуче підкреслювала необхідність обмеження торгівлі вуглеводнями, тобто торгівлі нафтою, газом і вугіллям з Росією. Я вважаю, що наш голос був найсильнішим у цьому відношенні", - зазначив Моравецький.

Але, за його словами, деякі країни виступають проти.

"На жаль, великі країни, зокрема, Німеччина, і деякі маленькі, такі як Австрія або Угорщина, більш стримані, утримуються від вимог порвати з тут і зараз, і якомога швидше припинити торгівлю з Росією", - додав польський прем'єр.