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Германия активно выступает за поставки Украине танков, но есть нюанс

Новина українською →
Киев, Воскресенье 11 сентября 2022 01:18
Германия активно выступает за поставки Украине танков, но есть нюанс Фото: Анналена Баербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия выступает за поставки Украине танков советского производства, а не немецкого, как того просит Киев.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию.

Бербок отметила, что Германия уже поставила Украине зенитные самоходные установки Gepard и еще передаст 10 единиц.

"Это центральный вопрос - как мы будем продолжать это делать, мы хотим поговорить об этом с партнерами. Наш МИД очень активно начинает говорить о том, чтобы поставлять именно советские танки", - заявила министр.

В то же время министр иностранных дел Украины отметил, что Украина благодарна Германии за системы Gepard и ракетные системы залпового огня MARS. Кулеба убежден, что немецкие танки в результате будут поставляться в Украину, однако правительству Германии надо время, чтобы пройти эволюцию к принятию такого решения.

"При обычных обстоятельствах мы были бы не против и могли бы ждать, но каждый день, пока в Берлине кто-то думает, советуется, консультируется о том, давать танки или не давать, когда давать ЗРК IRIS-Т, в Украине кто-то гибнет из-за того, что танк не приехал, из-за того, что танк не смог выйти на позицию и поддержать наших военных", - подчеркнул Кулеба.

В то же время глава МИД Украины поблагодарил Германию за уже предоставленное вооружение.

Напомним, Кулеба провел переговоры Бербок в субботу. В частности, он призвал Германию ускорить поставки артиллерийских снарядов.

Ранее стало известно, что Германия в скором времени передаст Украине несколько единиц военной техники, среди которой зенитные установки и РЛС.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Германия еще в начале войны отказала Украине в передаче бронеавтомобилей Dingo и похоже, не намерена поставлять их и в будущем.

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