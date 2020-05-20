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Германия на 20 лет освободила "Северный поток" от правил директивы ЕС

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Нормы Третьего энергопакета не будут применять к нему 20 лет

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза. Нормы директивы не будут применяться в отношении него 20 лет.

Об этом говорится в сообщении компании Nord Stream AG.

Сообщается, что отступление от правил директивы применяется к участку "Северного потока", расположенному на территории Германии, включая территориальные воды. Исключение будет действовать в течение 20 лет.

Отметим, после этого срока оператор "Северного потока" вынужден будет резервировать не менее 50% мощностей для альтернативных поставщиков.

Газопровод "Северный поток" был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года, с того времени он прокачал более 345 миллиардов кубометров природного газа. Парные газопроводы проходят от российского Выборга через Балтийское море до немецкого Лубмина.

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Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии отказало проекту "Северный поток-2" в иммунитете к Газовой директиве. Сегодня европейский суд отклонил иск этой компании. Данный газопровод еще не построен, поэтому после ввода в эксплуатацию на него будут распространяться нормы Газовой директивы.

Строительство "Северного потока-2" несет угрозу интересам Украины как транзитера российского газа в Европу. Предполагается, что запуск нового газопровода позволит России отказаться от услуг ГТС Украины.

Автор: Иван Петров