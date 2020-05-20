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Німеччина на 20 років звільнила "Північний потік" від правил директиви ЄС

Новини » Політика     20.05.2020 - 18:30
Німеччина на 20 років звільнила "Північний потік" від правил директиви ЄС
Фото: "Північний потік" (nord-stream.com)

Норми Третього енергопакету не будуть застосовувати до нього 20 років

Федеральне мережеве агентство Німеччини звільнило газопровід "Північний потік" від правил Газової директиви Євросоюзу. Норми директиви не будуть застосовуватися до нього 20 років.

Про це йдеться в повідомленні компанії Nord Stream AG.

Повідомляється, що відступ від правил директиви застосовується до ділянки "Північного потоку", розташованій на території Німеччини, включаючи територіальні води. Виняток буде діяти протягом 20 років.

Зазначимо, після цього терміну оператор "Північного потоку" буде змушений резервувати не менше 50% потужностей для альтернативних постачальників.

Газопровід "Північний потік" був введений в експлуатацію в листопаді 2011 року, з того часу він прокачав понад 345 мільярдів кубометрів природного газу. Парні газопроводи проходять від російського Виборга через Балтійське море до німецького Лубміна.

Нагадаємо, раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило проекту "Північний потік-2" в імунітеті до Газової директиви. Сьогодні європейський суд відхилив позов цієї компанії. Даний газопровід ще не побудований, тому після введення в експлуатацію на нього поширюватимуться норми Газової директиви.

Будівництво "Північного потоку-2" несе загрозу інтересам України як транзитера російського газу до Європи. Передбачається, що запуск нового газопроводу дозволить Росії відмовитися від послуг ГТС України.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України ГерманиягазопроводСеверный поток
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