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В Германии жертвами коронавируса стали более 2 тысяч человек

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 15:54
В Германии жертвами коронавируса стали более 2 тысяч человек
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Заболели COVID-19 в Германии более 113 тысяч человек

В Германии количество смертельных случаев в результате заболевания коронавирусом превысила 2 тысячи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса в мире СНБО Украины.

Согласно данным СНБО, по состоянию на 9 апреля в Германии от коронавируса умерли 2349 человек. При этом 209 человек скончались вчера, еще 157 - сегодня.

Всего в Германии подтвердили COVID-19 у 113 296 человек, из них за прошлые и эти сутки заразились 5838 человек. Выздоровели в стране 46 300 пациентов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что экономика Германии сократилась на 9,8% во втором квартале, что более чем в два раза превышает спад, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса в 2009 году.

Также сообщалось, что Польша продлила карантин в стране в связи с пандемией коронавируса. Торговые центры будут закрыты до 19 апреля, международное сообщение - до 26 апреля. Также вводится "масочный режим".

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