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У Німеччині жертвами коронавірусу стали понад 2 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 15:54
У Німеччині жертвами коронавірусу стали понад 2 тисяч осіб
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Захворіли COVID-19 у Німеччині понад 113 тисяч осіб

У Німеччині кількість смертельних випадків в результаті захворювання коронавірусом перевищила 2 тисячі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення коронавіруса в світі РНБО України.

за даними РНБО, станом на 9 квітня в Німеччині від коронавіруса померли 2349 осіб. При цьому 209 осіб померли вчора, ще 157 - сьогодні.

Всього в Німеччині підтвердили COVID-19 у 113 296 осіб, з них за минулі і ці добу заразилися 5838 людина. Одужали в країні 46 300 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що економіка Німеччини скоротилася на 9,8% у другому кварталі, що більш ніж в два рази перевищує спад, що спостерігався під час світової фінансової кризи у 2009 році.

Також повідомлялося, що Польща продовжила карантин в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Торгові центри будуть закриті до 19 квітня, міжнародне сполучення - до 26 квітня. Також вводиться масковий режим".

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