В Германии женщину приговорили к 12 годам заключения за продажу сына

Сейчас мальчику 10 лет

В Германии 48-летнюю женщину и ее парня приговорили к 12-12,5 годам тюремного заключения за то, что они продавали педофилам сына женщины от прошлого брака. Об этом сообщает CNN.

Их арестовали в 2017 году. Суд над произошел во вторник, 7 августа.

Пару обвинили в том, что они неоднократно насиловали и жестоко избивали мальчика с мая 2015 года и продавали его в интернете другим мужчинам для секса с 2016 года. Их обязали выплатить мальчику компенсацию в размере 30 тыс. евро.

Напомним, 3 августа в Мукачево полиция задержала женщину, которая пыталась продать собственного ребенка за 2,5 тыс долларов США.

Полицией было установлено, что 39-летняя жительница Мукачево подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью трудовой эксплуатации. Женщину разоблачили в момент передачи ребенка и задержали. 6 августа суд применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.