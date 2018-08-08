У Німеччині жінку засудили до 12 років ув'язнення за продаж сина

Наразі хлопчику 10 років

У Німеччині 48-річну жінку і її хлопця засудили до 12-12,5 років тюремного ув'язнення за те, що вони продавали педофілам сина жінки від минулого шлюбу. Про це повідомляє CNN.

Їх заарештували у 2017 році. Суд над відбувся у вівторок, 7 серпня.

Пару звинуватили в тому, що вони неодноразово ґвалтували і жорстоко били хлопчика з травня 2015 року і продавали його в інтернеті іншим чоловікам для сексу з 2016 року. Їх зобов'язали виплатити хлопчикові компенсацію в розмірі 30 тис. євро.

Нагадаємо, 3 серпня у Мукачево поліція затримала жінку, яка намагалась продати власну дитину за 2,5 тис доларів США.

Поліцією було встановлено, що 39-річна мешканка Мукачева підшукала покупців й домовилась про передачу своєї дитини за гроші з метою трудової експлуатації. Жінку було викрито у момент передачі дитини та затримано. 6 серпня суд застосував відносно підозрюваної запобіжний захід у виді домашнього арешту.