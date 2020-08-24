В Германии считают вероятным, что Навального отравили

Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили. Сейчас Навальный находится на лечении в Германии.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Reuters.

Он отметил, что в связи с этим Навальному необходима личная защита.

"Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита", - сказал Зайберт.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter сообщила, что правоохранители в России до сих пор так и не открыли дело в связи с возможным отравлением оппозиционера.

"В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено", - написала Ярмыш.

Отметим, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. Изначально власти отказывались транспортировать Навального в Германию, однако позже дали разрешение.

При этом российские врачи заявили, что в крови Навального не было выявлено яда, а причиной комы могло стать нарушение обмена веществ.

В анализах оппозиционера медики обнаружили алкоголь и кофеин.

Ранее РБК-Украина писало, что по прогнозам немецких врачей Навальный выживет, однако долгое время будет недееспособным.