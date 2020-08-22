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В анализах Навального обнаружили алкоголь и кофеин

Омск, Суббота 22 августа 2020 16:09
В анализах Навального обнаружили алкоголь и кофеин
Фото: Алексей Навальный (facebook.com navalny)
Автор: РБК-Украина

По словам врачей, у Алексея Навального наблюдается умеренная положительная динамика

В анализах российского оппозиционера Алексея Навального врачи обнаружили алкоголь и кофеин. Также на его одежде и руках обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, который используется в промышленной химии.

Об этом сообщили врачи Омской области, передает РИА Новости.

"Можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин", - сообщили медики.

При этом в Минздраве добавили, что у пациента наблюдается умеренная положительная динамика.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Сейчас он находится на лечении в Германии.

Предполагается, что Алексея Навального отравили, однако российские медики опровергают такую вероятность.

Ранее сообщалось, что после перелета состояние Навального остается стабильным.

Кроме того, врачи полагают, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

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