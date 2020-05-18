В Германии заявили, что Трамп является "бактерией для НАТО"

Немецкий депутат, глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о разрушительном воздействии президента США Дональда Трампа на НАТО. Американского лидера сравнили с "бактерией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В частности, политик обвинил Трампа в восприятии европейцев в качестве врагов и ослаблении Североатлантического альянса. Он также указал на опасность новой американской ядерной доктрины, которая предусматривает возможность превентивного использования ядерных сил.

Ранее депутат требовал вывода ядерных вооружений США из Германии, из-за чего подвергся критике со стороны партии ХДС/ХСС и главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Однако Мюцених объяснил, что его призыв не связан с желанием ослабить НАТО.

Ранее генсек Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует, организация будет оставаться ядерным альянсом.

Напомним, Столтенберг также предупреждал об опасности новых российских ракет. По его словам, новые российские ракеты мобильны, их легко спрятать, и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени.