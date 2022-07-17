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В Німеччині заявили про неможливість перезимувати без російського газу

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Берлін, Неділя 17 липня 2022 10:05
В Німеччині заявили про неможливість перезимувати без російського газу Фото: в Німеччині заявили про неможливість перезимувати без російського газу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина не переживе зиму без російського газу. Якщо рахувати той рівень запасів, який має країна на цей момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Федерального агентства з мереж Клауса Мюллера в інтерв'ю Bild am Sontag.

"Сховища для зберігання газу заповнені майже на 65 відсотків. Це краще, ніж у попередні тижні, але недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу", - заявив Мюллер.

Він також сказав, що технічне обслуговування трубопроводу "Північний потік-1" має завершитися 21 липня.

"І зараз багато залежить від того, чи буде газ йти через цей газопровід і в якій кількості", - підкреслив Мюллер.

Нагадаємо, раніше Україна заявила німецькій стороні, що дефіциту російського газу можна уникнути, використовуючи українську газотранспортну систему на повну потужність.

Водночас стало відомо, що Берлін готується до нормування енергії на випадок нестачі газу цієї зими.

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