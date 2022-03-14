В Германии зарегистрировалось почти 150 тысяч украинских беженцев

На сегодняшний день в Германии зарегистрировались почти 147 тысяч украинских беженцев. Всего за пределы Украины выехало более 2,5 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Представитель Министерства внутренних дел Германии заявил, что на данный момент зарегистрировано 146 998 человек, и добавил, что фактическое число беженцев, находящихся в Германии, может быть намного больше.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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