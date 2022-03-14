У Німеччині зареєструвалося майже 150 тисяч українських біженців
Фото: у Німеччині зареєструвалося майже 150 тисяч українських біженців (Getty Images)
На сьогоднішній день в Німеччині зареєструвалися майже 147 тисяч українських біженців. Всього за межі України виїхало понад 2,5 млн українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини заявив, що на даний момент зареєстровано 146 998 осіб, і додав, що фактичне число біженців, що знаходяться в Німеччині, може бути набагато більше.
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