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У Німеччині зареєструвалося майже 150 тисяч українських біженців

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Берлін, Понеділок 14 березня 2022 13:54
У Німеччині зареєструвалося майже 150 тисяч українських біженців Фото: у Німеччині зареєструвалося майже 150 тисяч українських біженців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На сьогоднішній день в Німеччині зареєструвалися майже 147 тисяч українських біженців. Всього за межі України виїхало понад 2,5 млн українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини заявив, що на даний момент зареєстровано 146 998 осіб, і додав, що фактичне число біженців, що знаходяться в Німеччині, може бути набагато більше.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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