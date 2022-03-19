У Німеччині зареєстрували понад 200 тисяч українських біженців
Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зареєструвала 207 742 українських біженців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Записуються тільки ті біженці, яких зустрічає федеральна поліція, наприклад, на австрійсько-баварському кордоні, на вокзалах або в поїздах.
Як правило, на внутрішніх кордонах ЄС немає фіксованого прикордонного контролю, і українцям дозволений безвізовий в'їзд - відповідно, можна припустити, що число тих, хто дійсно приїхав, значно вище.
Також не повідомляється, скільки біженців, можливо, відправляться з Німеччини до друзів або родичів в інші країни.
Війна Росії проти України триває 24-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.