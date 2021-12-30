В Германии запретили фейерверки на Новый год: немцы ринулись за ними в Польшу

Власти Германии второй год подряд запрещают фейерверки на новогодние праздники из-за угрозы распространения коронавируса. Немцы массово едут покупать их в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечает издание, в этом месяце второй год подряд власти Германии объявили запрет на продажу фейерверков. Таким способом правительство стремится предотвратить массовые скопления людей во время пандемии коронавируса.

На фоне запрета немцы массово едут за фейерверками в Польшу. В результате у продавцов пиротехники в Германии образовались большие запасы продукции. Они намерены подать в суд на правительство.