UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Германии запретили фейерверки на Новый год: немцы ринулись за ними в Польшу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Германии второй год подряд запрещают фейерверки на новогодние праздники из-за угрозы распространения коронавируса. Немцы массово едут покупать их в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, в этом месяце второй год подряд власти Германии объявили запрет на продажу фейерверков. Таким способом правительство стремится предотвратить массовые скопления людей во время пандемии коронавируса.

На фоне запрета немцы массово едут за фейерверками в Польшу. В результате у продавцов пиротехники в Германии образовались большие запасы продукции. Они намерены подать в суд на правительство.

Напомним, власти Парижа в этом году отменили новогодние мероприятия на Елисейских полях, в том числе праздничный фейерверк, из-за штамма "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый годГерманияПольша