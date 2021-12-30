У Німеччині заборонили феєрверки на Новий рік: німці кинулися за ними до Польщі

Влада Німеччини другий рік поспіль забороняє феєрверки на новорічні свята через загрозу поширення коронавірусу. Німці масово їдуть купувати їх до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначає видання, цього місяця другий рік поспіль влада Німеччини оголосила заборону на продаж феєрверків. Таким способом уряд прагне запобігти масовим скупченням людей під час пандемії коронавірусу.

На тлі заборони німці масово їдуть за феєрверками до Польщі. В результаті у продавців піротехніки в Німеччині утворилися великі запаси продукції. Вони мають намір подати до суду на уряд.