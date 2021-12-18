Париж отменяет новогодние мероприятия на Елисейских полях из-за штамма "Омикрон"

Париж отменил традиционные новогодние мероприятия на Елисейских полях. Как отметили городские власти, решение принято из-за опасения распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Власти Парижа объявили, что отменяют все праздничные мероприятия на Елисейских полях 31 декабря. "Фейерверк не состоится, и, к сожалению, не будет никаких ди-джеев", - сообщили изданию в мэрии.

Агентство отмечает, что решение о введении дополнительных ограничений принято на фоне угрозы распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Как заявила группа французских ученых, для снижения темпов распространения инфекции и рисков, связанных с празднованием Нового года, власти должны ввести более строгие ограничения.