В Германии закроют последнюю угольную шахту

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Решение о прекращении госдотирования угольной отрасли в ФРГ приняли в начале 2018 года

В Германии до 21 декабря 2018 года закроют последнюю угольную шахту в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Указано, что решение о прекращении государственного дотирования угольной отрасли в ФРГ приняли в начале 2018 года. Так, парламент принял решение о сокращении государственных дотаций на 150 миллиардов евро на поддержку шахт.

Речь идет о комплексе "Проспер-Ханиель". Шахта находится на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Территорию шахты после закрытия планируют использовать для строительства энергоаккумулирующих станции мощностью 200 мегаватт. Она будет накапливать энергию солнечных и ветровых электростанций и сможет обеспечивать около 400 000 домов электроэнергией.

Отмечается также, что в настоящее время угольная отрасль в Германии является неконкурентоспособной из-за развития нефтепереработки и добычи газа. Подчеркивается, что большинство немецких угольных шахт были убыточными и без государственных дотаций вынуждены были закрыться.

Напомним, в октябре в городе Берггейм вышли с акцией протеста более 20 тыс. шахтеров, которые требовали защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.

Как писало РБК-Украина ранее в 2007 году, в ходе переговоров о будущем немецкой угледобывающей отрасли с участием представителей концерна RAG, профсоюзов и правительства было достигнуто принципиальное согласие о прекращении добычи угля до 2018 года.